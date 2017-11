Compañías dejan YouTube para evitar salir en vídeos frecuentados por pedófilos

(Tomada de la Red)

Últimamente en YouTube no lo están pasando bien con el contenido relacionado con menores de edad, donde se ha visto que no todo es tan ideal como parece ser dentro de la plataforma.Lo último, vídeos de niños con poca ropa que son frecuentados de manera asidua por pedófilos y que, por si esto fuera poco, están mostrando anuncios de grandes corporaciones a modo de esponsorización.Tras la revelación de The Times, YouTube ha prometido ponerse manos a la obra, algo que han hecho también varias de las compañías cuyos anuncios aparecían en esos vídeos, retirando su colaboración con la red de vídeos.Marcas de reconocimiento global como Mars, Lidl, Smirnoff o Johnnie Walker ya han dado el paso y suspendido sus relaciones con YouTube, mostrando su descontento.Estamos impactados y horrorizados de ver que nuestros anuncios han aparecido en un contenido de un carácter tan inapropiado y explotador.Esto se encuentra en severo contraste con quiénes somos y en qué creemos. Hemos tomado la decisión de suspender toda nuestra publicidad online con YouTube y Google de manera global".Con información de HIPERTEXTUAL.COM