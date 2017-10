Así podrás leer los mensajes de WhatsApp sin que aparezca el visto

(Tomada de la Red)

Hasta ahora, la solución más simple a este era desactivar dicha función, pero teníamos un inconveniente: al desactivarla, no podríamos ver si los demás vieron lo que les enviamos. Pero con este nuevo truco, las cosas comienzan a ser diferentes.La idea de WhatsApp es que si deseas saber cuándo los demás ven tus mensajes debes permitir que los demás también sepan cuando lees los de ellos, pero el truco que te presentamos a continuación es realmente es sencillo.Básicamente, lo único que debemos hacer es añadir el widget de WhatsApp a nuestra pantalla para visualizar los mensajes en ella, sin tener que abrir la aplicación. Los mensajes aparecerán entonces en el widget, donde podremos leerlos libremente y completos.Al no abrir la aplicación para leer los mensajes, WhatsApp no le indica a tus contactos que los has leído. Para ellos, el mensaje fue recibido pero aún no lo has mirado.Si no sabes cómo añadir un, puedes seguir estos 3 sencillos pasos:1.Mantener el dedo sobre un espacio vacío en la pantalla.2.Entre las opciones que han aparecido, clickear en donde dice widgets.3.Mantener apretado el widget de WhatsApp que dice 4 x 2 y arrastrarlo hacia la pantalla.¡Listo! De ahora en adelante, los mensajes nuevos aparecerán en esa pequeña ventana, en donde podrás leerlos sin que a tus contactos les aparezca el visto.Si tienes dudas, puedes hacer una prueba solicitándole a una persona de confianza que te escriba, para chequear que todo funcione correctamente.No obstante, existe una limitación en cuanto a este truco: si te envían una foto, no podrás verla en el widget.Pero no te preocupes, también existe una pequeña trampa para eso:simplemente debes ir a tu galería de fotos y ubicar la carpeta llamada "WhatsApp". En ella están ordenadas temporalmente todas las imágenes que tus contactos te han enviado. Con información de VIX.COM