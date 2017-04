¡El primer coche volador comercial!

(Tomada de la Red)

Los futuristas de la década de los cincuenta nos prometieron ciudades en el espacio, trajes plateados brillantes y que viajaríamos en coches voladores para el siglo XXI.Obviamente eso no sucedió, pero AeroMobil aún cree en ese sueño y piensa que la tecnología – como materiales ultraligeros y al mismo tiempo ultrarresistentes – nos han traído a un punto en el que la idea puede funcionar.El futuro está aquí: la producción del primer coche volador ha sido revelado.La firma de ingeniería basada en Eslovaquia, AeroMobil, reveló su prototipo de automóvil volador en 2014, pero no estaba disponible comercialmente. No obstante, la compañía anunció recientemente anunció que su último modelo está disponible para pre ordenar éste año.El nuevo modelo fue revelado en el Top Marqués de Mónaco, y de acuerdo con Aeromobil, el vehículo es completamente funcional tanto como un coche de cuatro ruedas como una aeronave. También es ambientalmente conscientes debido a su motor híbrido.El automóvil volador, es la cuarta evolución del prototipo original de Aeromobil, está hecho de fibra de carbono ultra resistente y ligera. Utiliza alas para volar – así que olvida le idea de despegar verticalmente de la calle.Aún así es el primer diseño capaz de satisfacer las regulaciones europeas y federales para aeronaves y vehículos de tierra.Eventualmente, la innovadora compañía planea ofrecer una versión capaz de autonomía total tanto en tierra como en el aire, pero por ahora requerirás de una licencia se piloto y vehicular para poder usarlo.AeroMobil dice que puede transformarse para el vuelo en sólo tres minutos y debería de tener un rango por debajo de los 750 kilómetros para la carretera y un poco más cuando viajas en las alturas. Pero no es particularmente barato; los precios varían entre $1.3 y $1.6 millones de dólares.Aunque por ahora sólo sucederá en Europa y estará disponible para personas de muchos recursos económicos este parece ser el primer paso real a los automóviles voladores. Así que puede ser que antes de lo pensado comenzaremos a ver nuestros cielos llenarse de conductores.