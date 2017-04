Descubren qué hay en el vacío más grande del universo

(Tomada de la Red)

Se llama el "Punto frío": una región inusualmente fría en la radiación de fondo que ha permanecido en todo el Universo desde justo después del Big Bang.A esa manta de radiación se le llama fondo de microondas cósmico (CMB), y aunque está llena de sutiles variaciones de temperatura, el punto frío sigue siendo un misterio para los científicos, que no han sido capaces de explicar por qué este lugar es constantemente más frío que sus alrededores.La desviación, que es 0.00015 grados Celsius más fría que su entorno - ha llevado previamente a los científicos a proponer que el Punto frío podría ser debido a un masivo súper vacío, el cual mide 1.8 mil millones años luz.Eso lo haría el vacío más grande de su tipo, compuesto de alrededor de un 20% menos de materia que el resto del Universo, pero de acuerdo con un estudio dirigido por los astrónomos en la Universidad de Durham en el Reino Unido, el Punto frío podría no ser un súper vacío después de todo.Utilizando el Telescopio Anglo-Australiano, el equipo examinó los desplazamientos al rojo de 7,000 galaxias, trazando fuentes de luz que se alejan de la Tierra a medida que el Universo se expande. Con este nuevo conjunto de datos, dicen que no hay ningún súper vacío capaz de explicar el Punto frío dentro de la teoría cosmológica estándar.En lugar de un súper vacío desprovisto de galaxias, sugieren que el Punto frío es en un montón de pequeños huecos, que están rodeados por grupos de galaxias."Quizás lo más emocionante de esto es que el Punto frío fue causado por una colisión entre nuestro Universo y otro universo de burbujas", explica uno de los miembros del equipo, el astrónomo Tom Shanks.Esta teoría es la del multiverso, la cual explica cómo nuestro Universo existe en su propia burbuja, simultáneamente como otros universos paralelos existen dentro otras burbujas, pero eso sigue siendo una teoría.Pero los científicos están siempre en la búsqueda de evidencia extraña en el Universo que podría apoyar hipotéticamente el concepto - y las fluctuaciones en el CMB.Dicho esto, los investigadores aquí reconocen que no hay evidencia directa en sus resultados para apoyar tal caso - pero señalan que ahora que el súper vacío ha sido descartado como posibilidad, inclina la balanza a favor de otros tipos de explicaciones, incluso si son inusuales.En otras palabras, en este momento todavía no sabemos cómo es que existe el Punto frío, pero aprender más sobre él y el CMB en general podría abrir la tapa de una gran cantidad de ciencia increíble, ¡que no podemos esperar a descubrir!