Descubierto el origen del 'hobbit' de la isla de Flores

(Tomada de la Red)

El hallazgo en 2003 de los restos del Hombre de Flores en Liang Bua, una cueva de una isla de Indonesia, suscitó una gran controversia entre los científicos sobre su posible origen y se plantearon diversas hipótesis.



Se llegó incluso a plantear la posibilidad de que se tratara de un Homo sapiens enano. Pero un nuevo estudio publicado en el Journal of Human Evolution apunta hacia otra dirección.



Según los investigadores de la Universidad Nacional Australiana que han llevado a cabo la investigación, el Homo floresiensis, también llamado hobbit por su corta estatura, era probablemente una especie emparentada con el Homo habilis, una de las especies de homínidos que vivieron en África hace 1.750.000 años. No parece posible, según este estudio, que Homo floresiensis evolucionara a partir del Homo erectus, el único otro homínido del que se han encontrado restos en la zona, concretamente en la isla indonesia de Java.





Debbie Argue, la investigadora de la Facultad de Arqueología y Antropología de la universidad australiana que ha dirigido el estudio, confirma que el examen de los huesos señala claramente que Homo floresiensis era una especie muy próxima al Homo habilis, con el que seguramente debió compartir un antepasado común.



Argue cree que o bien este antepasado común de Homo habilis "evolucionó en África y luego emigró, o bien salió África y después evolucionó hasta convertirse en Homo floresiensis en otro lugar". Homo floresiensis vivió en Flores y todavía existía como tal hace apenas 54.000 años.



Mientras que los estudios anteriores sobre el Hombre de Flores se habían centrado principalmente en el cráneo y la mandíbula inferior, la nueva investigación analizó 133 rasgos en cráneo, mandíbulas, dientes, brazos, piernas y hombros.



A raíz de esta exploración, Argue cree que no se puede sostener la teoría de que Homo floresiensis evolucionara a partir de Homo erectus: "todas las pruebas dicen que esta teoría no es viable". Incluso hay rasgos de Homo floresiensis, como la estructura de la mandíbula, que son más primitivos que los de Homo erectus.



No parece tener sentido que la mandíbula de Homo erectus evolucionara hacia una forma más primitiva. Además, el nuevo estudio indica que el Hombre de Flores debió separarse antes en el tronco evolutivo, hace más de 1,75 millones de años, indica Muy Interesante.



Si fuera así, "Homo floresiensis habría evolucionado antes que el primer Homo habilis, lo que lo haría muy antiguo", remata Argue. Según Mike Lee, del Museo de Australia del Sur, "podemos estar seguros al 99% de que Homo floresiensis no está relacionado con Homo erectus y en un 100% de que no es un Homo sapiens tarado o con malformaciones".