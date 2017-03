Científicos están en busca del tigre 'fantasma'

(Tomada de la Red)

Científicos australianos de la Universidad de James Cook se han lanzando en busca de tigres de Tasmania, desaparecidos en 1936, siguiendo la pista de testigos que aseguran haber visto supuestos ejemplares de este animal en algunas zonas de país, informa 'The Telegraph'.



En el marco del estudio, que comenzará en abril, los investigadores colocarán más de 50 cámaras trampa para detectar a este animal, también conocido como tilacín o lobo marsupial, en las zonas de la península del Cabo York, en el noreste de Australia.



La argumentación de los científicos se apoyan en dos ocasiones en las que la testigos aseguraron haber visto criaturas que se parecían mucho al tigre de Tasmania.



Según los científicos, estos avistamientos son "creíbles".



En 1983 un operador turístico llamado Brian Hobbs se topó, supuestamente, con una familia de estos animales.



El hombre contó que aquellas criaturas tenían forma de perro y presentaban rayas en sus lados. Patrick Shears, exguarda, también asegura haber visto un tigre de Tasmania y añadió que los aborígenes locales a menudo tropiezan con seres parecidos a los que llaman "tigres de luna".



Shears afirma que estos animales son curiosos y que si uno no se mueve ni hace ruido, pueden aproximarse a la gente.



Sin embargo, otros investigadores como el profesor Bill Laurance, de la Universidad de James Cook, consideran que es poco probable que esta especie sobreviviera con una población tan escasa.



Con todo, Laurance admitió que las descripciones obtenidas de testigos en cuanto a ojos, color, tamaño, forma de cuerpo, comportamiento y otros rasgos de los animales hallados en Queensland "no se corresponden con atributos conocidos de otras especies de gran tamaño corporal como dingos, perros salvajes o jabalíes" que habitan esta zona.



Aunque siguen apareciendo informes sobre supuestos avistamientos de tigres de Tasmania, ninguno ha sido confirmado hasta la fecha.





