La ciencia detrás del vegetarianismo

(Tomada de la Red)

La mayoría de la gente piensa en el vegetarianismo como una dieta. Después de todo, se define por los alimentos que puedes y no consumir. ¿Comiste carne? No eres vegetariano.





El problema con esta definición, es que no se sostiene en la práctica: Varios estudios han encontrado que la mayoría de los vegetarianos auto-identificados comen carne ocasionalmente. ¿Eso significa que no son realmente vegetarianos? ¿O significa que el vegetarianismo es algo más, algo más que simplemente el alimento que pones en tu cuerpo?



En un artículo publicado en la revista Appetite, asegura que comer una dieta vegetariana e identificarse como vegetariano no son intercambiables. Sobre la base de la investigación, probamos cómo el vegetarianismo no es una serie de opciones de alimentos, sino más bien es una forma de comprensión a ti mismo, un elemento que constituye una parte fundamental de la identidad de una persona.





Para entender de dónde venimos, es útil comenzar con un proceso llamado categorización social. A través de la categorización social, nuestras mentes clasifican automáticamente a las personas en varios grupos basados ​​en atributos como la raza, el género y la edad. Un fenómeno similar puede ocurrir con los alimentos que comemos: Aquellos que no comen carne pueden ser percibidos como un grupo social diferente de los que lo hacen.



Pero la identificación como parte de un grupo que no come carne representa sólo una forma en que las personas se involucran con una identidad vegetariana. La etiqueta "vegetariano" captura una amplia variedad de formas que la gente piensa, siente y se comporta en relación con la dieta basada en plantas. Muchas investigaciones psicológicas destacan que los vegetarianos son un grupo diverso en términos de sus motivaciones dietéticas y la importancia que ponen en seguir sus dietas. Para ilustrar esta diversidad sistemáticamente, Burrow y su equipo propusieron una teoría, llamada el Modelo Unificado de Identidad Vegetariana (UMVI), que describe diez dimensiones de una identidad vegetariana.





Esta comprensión también puede ayudar a guiar la investigación futura en muchos territorios inexplorados. Mientras que la investigación psicológica en los últimos años ha generado un cuerpo comprensivo de la literatura sobre el vegetarianismo, hay mucho que todavía no sabemos.