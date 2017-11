Conoce las mejores aplicaciones para controlar tus finanzas

(Tomada de la Red)

Nos guste o no, el dinero es uno de los recursos más importantes que tenemos hoy en día. Lo necesitamos prácticamente para todo, por lo que debemos saber cómo gestionarlo para poder sacarle el máximo partido posible.Tu smartphone puede ayudarte a controlar esos gastos de más, para que puedas llegar a final de mes de forma más relajada.Por esto, hoy aquí, en Urban Tecno, te traemos las mejores aplicaciones para controlar tus finanzas y estar al tanto de todo lo que ocurre con tu dinero.Gracias a ellas podrás organizarte mejor y tener toda la información que necesitas a dos toques de distancia.A partir de ahora no tendrás que hacerte la pregunta, ¿a dónde han ido todos mis ingresos?Comenzamos con una de las aplicaciones más populares, Mobills. Cuenta con una valoración de 4,6 y millones de descargas en la Google Play Store, y no es para menos.Es una aplicación bien diseñada, sencilla y fácil de utilizar. Aunque es cierto que posee contenidos de pago, la versión gratuita es más que usable.En ella podrás crear manualmente una serie de cuentas, que podrán ser ordenadas por categorías.Ahorro, efectivo o tarjeta son algunas de ellas. A partir de entonces sólo tendrás que ir añadiendo ingresos y gastos, creando modalidades a tu gusto.Podrás añadir gastos e ingresos previstos, así como crear presupuestos y metas personales.Además, podrás aprender de tu balance de gastos-ingresos, y ahorrar así más eficientemente.Volvemos a hablar de una aplicación con un buen diseño, colorida y siguiendo las líneas del más que estandarizado Material Design.De nuevo podremos crear múltiples cuentas, y podremos usar una gran variedad de monedas diferentes.Podrás crear categorías a tu gusto, tanto de ingresos como de gastos, haciéndolas tan concretas como te parezca, incluso añadiendo notas.Por ejemplo, si un día gastas una cantidad en ropa deportiva, y otro en una camisa, podrás crear dos clasificaciones diferentes dentro de la categoría "ropa", una podría ser "deporte" y la otra "formal".En su pantalla principal se mostrará un gráfico de gastos que te ayudará a saber con un simple vistazo en qué derrochas o no tu dinero.Además, uno de sus puntos fuertes es la sincronización con Google Drive, que te permitirá guardar tu información y usarla en cualquier dispositivo. Tenemos una mala noticia, y es que Financius sólo está disponible para Android.Nuestra siguiente aplicación ha sido premiada en varias ocasiones, tanto por los editores como en el propio Google I/O de este mismo 2017.Volvemos a tener las opciones que presentaban las anteriores aplicaciones, como la posibilidad de añadir cuentas y todo tipo de gastos, aunque es cierto que tendrás un número limitado si no te haces usuario premium.También podrás añadir deudas y presupuestos, y además contarás con un "Modo Viaje", en el que todas las transacciones se guardarán a parte, para que tengas perfectamente controlados todos los gastos de tus vacaciones.Todo ello viene acompañado de un gran diseño, lleno de color e iconos distintos. Money Lover está disponible gratuitamente para Android e iOS.Para finalizar, llegamos a una aplicación algo distinta a las demás. En este caso no iremos introduciendo ingresos y gastos manualmente, sino que realizaremos una conexión con nuestra cuenta bancaria.Fintonic deberá acceder a algunos de tus datos, bajo grandes medidas de seguridad, y podrá mostrarte a dónde va y de dónde viene tu dinero.Es cierto que hay que superar esa barrera de desconfianza, pero esta aplicación puede llegar a ser muy útil.Al contar con información de primera mano, podrá avisarte de cualquier gasto o ingreso al instante, agrupándolos por categorías automáticamente.Además, podrás realizar presupuestos y previsiones, gestionando todas tus cuentas desde un único lugar. Fintonic está disponible para Android e iOS.Quizás nunca habías pensado en tu smartphone como una herramienta para ahorrar y conseguir objetivos financieros.Sin embargo, como has podido comprobar, cuentas con muy buenas opciones para lograrlo.Tienes cientos y cientos de aplicaciones distintas a tu alcance, que pueden ayudarte a hacer decenas de cosas diferentes.Tenlo en cuenta, y piensa siempre en aprovechar al máximo lo que una aplicación puede darte.