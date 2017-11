Estas fueron las palabras de Einstein para explicar su teoría de la relatividad

(Tomada de la Red)

El 25 de noviembre de 1915, la Academia de Ciencias Prusiana se vistió de fiesta para recibir al científico que estaba a punto de cambiar los principios de la Física. La teoría de la relatividad de Albert Einstein, un observador nato, alteró la forma de concebir el espacio y el tiempo, la energía e incluso la adhirió a la Filosofía, pues eliminaba la posibilidad de un espacio-tiempo absoluto en el Universo.La teoría es incomprensible para muchos y muy famosa para otros, su importancia radica en que cambió la visión del Universo y redefinió sus conceptos, para ser muy claros, hay quien dice que sin ella no se entendería cómo la Tierra gira alrededor del Sol o cosas tan simples hoy, como un GPS.Durante la conferencia magistral Einstein, que parecía no darse a entender para el público regular explicó así su teoría: "Cuando un hombre está con una mujer bonita, una hora parece un minuto. Pero si lo sientan sobre un horno caliente, entonces un minuto parece una hora. Eso es relatividad", así lo informa la BBC.Pongamos otro ejemplo que nos permita entender cómo funciona la teoría: Imaginemos que, como en un problema de matemáticas, viajamos en un tren a 100 km/h para quien nos observe desde el andén nos moveremos, efectivamente, a 100 km/h pero para otra persona otro vagón que se desplace por una vía paralela a 90 km/h, sólo nos moveremos a 10 km/h según su punto de vista, esto según información de El Mundo.La idea de Einstein está basada en una premisa: no existe un patrón absoluto de reposo; todos nos movemos respecto a algo, entonces el tiempo y el espacio no son absolutos, dependen de la velocidad. Antes de la teoría del genio, la física clásica definía al Universo como un conjunto en el que el tiempo y espacio eran iguales, como un reloj gigante y absoluto, así lo señala una entrevista con la especialista Sonia Fernández-Vidal realizada por El Universal.