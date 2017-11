El "agua" de Marte era en realidad arena

(Tomada de la Red)

En septiembre de 2015, la NASA aprovechó sus extraordinarios recursos de comunicación y marketing para asombrar al mundo.Durante días, la agencia espacial norteamericana alimentó los rumores sobre un inusual hallazgo en Marte, que se terminó publicando en la revista Nature Geoscience.Los investigadores habían descubierto sales hidratadas en el planeta rojo, una evidencia de la existencia de agua líquida en Marte.Aunque no era la primera vez que se sugería algo parecido, la noticia copó decenas de titulares y acaparó las portadas de los principales medios de comunicación de todo el mundo.La ciencia, sin embargo, no se construye a partir de evidencias definitivas y seguras, sino que toda investigación ha de ser reproducible y confirmada por estudios posteriores.El problema con el bombazo del anuncio del agua en Marte es que ni era definitivo ni completamente seguro, sino una prueba más que se añadía a la lista de evidencias que parecen confirmar que en el planeta rojo podría haber este líquido esencial para la vida.La propia NASA parece desdecirse de aquel artículo científico ahora a través de un nuevo trabajo, también publicado en Nature Geoscience, donde los científicos sugieren que lo que parecía agua en realidad podría ser arena.Un equipo de investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos, la Universidad de Arizona, el Instituto de Ciencias Planetarias y la Universidad de Durham ha analizado en detalle las hileras estacionales, que aparecen y desaparecen del planeta rojo por culpa aparentemente de un hipotético flujo de agua salada en Marte.Las regiones conocidas en inglés como Recurring Slope Lineae (RSL) crecen gradualmente, se desvanecen cuando supuestamente están inactivas y reaparecen en la época más calurosa del año.Sus características habían llevado a los científicos a pensar que se debían a la filtración de agua líquida; sin embargo, su origen no está nada claro, y este nuevo estudio apunta que dichas fluctuaciones podrían ser ocasionadas por material granular de arena y polvo. Con información de HIPERTEXTUAL.COM