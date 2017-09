iPhone 8 y iPhone 8 plus presentan problemas de ruido estático

(Tomada de la Red)

Solo tiene tres días que salieron a la venta el iPhone 8 y iPhone 8 Plus…y ya aparecen los primeros problemas. Bien dicen que es mejor esperar un poco y no tener la primera remesa por posibles afectaciones no detectadas, en este caso, relacionadas con el audio.Varios lectores expresaron el el foro de Macrumors, que se escucha un ruido intermitente al responder llamadas desde estos dos smartphones, siendo reportados por usuarios de Estados Unidos, Europa y Australia, primeros países en donde salieron a la venta, aunque desconocemos si los usuarios mexicanos han experimentado este problema.Según los dueños de estos equipos, “un muy molesto sonido estático”, que se presenta algunas veces, desde la bocina del smartphone, pero no ocurre cuando se usa en auriculares, o bocinas, poor lo que se cree que podría tratarse de un problema de software, y no de hardware.Lo interesante es que incluso usando FaceTime se reporta el problema. No importa si se usa WiFi, 4G, con apps de terceros o el operador telefónico, o si se inhabilita la cancelación de sonido, siempre aparece, indica Poder PDA Algunos usuarios han recurrido a realizar un hard reset (se aprieta y suelta rápidamente el botón de subir volumen, luego el botón de bajar volumen y finalmente se presiona y mantiene apretado el de encendido), pero no siempre funciona, a pesar de que Apple ha recomendado usar los ajustes de fábrica y configurarlo por medio del respaldo disponible por medio de iCloud. El problema es que incluso si se reemplaza por otro dispositivo, los usuarios que recurrieron a la garantía, lo siguen experimentado.Se espera que pronto Apple lance una actualización que resuelva este problema, dado que está consciente del mismo.