Hal Lasko, el hombre que hizo obras de arte con Paint

Hal Lasko hizo lo que muchos podían considerar algo imposible con una de las herramientas más básicas de Microsoft: Paint, herramienta que será erradicada luego de 32 años.



Lasko hacía sus obras maestras pixel por pixel, se afirma en la página de internet del creador. Mejor conocido como "Abuelo Hal", el creador dedicaba decenas o centenas de horas para realizar una pieza con el viejo software.

Sus piezas son difíciles de creer y algunas de ellas son parecidas a los clásicos juegos de 8 bits o recuerdan obras hechas con técnicas de puntillismo.



Lasko era un apasionado por la pintura y sus últimos años padeció una degeneración macular (que ocasiona pérdida de la visión), aunque no le impidió llevar a cabo sus creaciones.



El "Abuelo Hal" satisfacía sus impulsos artísticos pintando su casa, pero cuando cumplió 85 años le regalaron una computadora que tenía el popular programa de Microsoft desarrollado en los 80.



Fue su nieto Ryan y su amigo Josh que el trabajo de Lasko logró proyectarse alrededor del mundo, lo cual se aunó con la realización del documental The Pixel Painter (2013), en el cual se muestra la vida y obra de Hal y su día como un Senior Center Art Gallery Show.



El trabajo cuenta con 2.1 millones de reproducciones en Vimeo.

The Pixel Painter from The Pixel Painter on Vimeo.



Sus obras están en venta en su sitio web. Los precios oscilan entre los 25 y los 69 dólares. Hal Lasko falleció el 6 de julio de 2014.