China utiliza AI para predecir quién cometerá un delito

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

China se encuentra estudiando el análisis predictivo para ayudar a las autoridades a detener a los sospechosos antes de que estos cometan un crimen.



Según un informe del Financial Times, las autoridades están aprovechando la tecnología de reconocimiento facial, junto con la inteligencia artificial y predictiva, para notificar a la policía de posibles criminales, utilizando la base de datos de comportamientos delictivos que poseen.



Este método de reconocimiento facial se ha comenzado a utilizar en Guangzhou.



Es así que siguiendo los pasos de una persona común, el sistema analiza los datos de a dónde va y cuando, para posteriormente dar al individuo una calificación la cual indicará que tan propenso es el individuo a cometer un crimen.



Por ejemplo, una persona que compra un cuchillo de cocina no es sospechoso, sin embargo, si el mismo individuo adquiere o recibe un martillo y un saco más tarde, la calificación sospechosa de esa persona aumenta.



De acuerdo con Mashable, el software aprovecha la base de datos de la policía en más de 50 ciudades y provincias, y puede marcar personajes sospechosos en vivo.



China no es el primer país en aprovechar esta tecnología, ya que sistemas similares han sido utilizados para predecir el crimen en ciudades como Los Ángeles y Milán.



China tiene más de 176 millones de cámaras de vigilancia, según la compañía de investigación IHS Markit y se espera que el número crezca.