Conoce a Steve, el nuevo fenómeno astronómico recién descubierto

(Tomada de la Red)

Un grupo de entusiastas de las auroras ha encontrado un nuevo tipo de fenómeno astronómico, y ha acordado llamarle Steve.Eric Donovan, de la Universidad de Calgary, en Canadá vio el nuevo tipo de luz en una fotografías compartidas en un grupo de Facebook. No lo reconoció como un fenómeno catalogado y aunque el grupo lo llamo un arco de protones, el sabía que las auroras de protones no son visibles.Entonces fue cuando realizó pruebas y estas mostraron que parecía ser una corriente caliente de gas de flujo rápido en los tramos más altos de la atmósfera.La Agencia Espacial Europea (ESA) envió instrumentos de campo eléctrico para medirlo a 300km sobre la superficie de la Tierra y descubrió que la temperatura del aire era de 3,000 grados Celsius más caliente dentro de la corriente de gas que fuera de ella.En el interior, la cinta de 25 kilómetros de ancho de gas fluía a 6 km/s, 600 veces más rápido que el aire de cada lado.Aún se sabe relativamente poco sobre la gran luz púrpura, pero parece que no es una aurora, ya que no proviene de la interacción de las partículas solares con el campo magnético de la Tierra.Hay informes de que el grupo lo llamó Steve en homenaje a una película infantil de 2006, Over the Hedge, donde los personajes dan el nombre a una criatura que no han visto antes.Roger Haagmans de la ESA dijo: "Es increíble cómo un hermoso fenómeno natural, visto por ciudadanos, puede provocar la curiosidad de los científicos. Resulta que Steve es realmente muy común, pero no lo habíamos notado antes."Esto nos muestra como gracias a las observaciones terrestres, satélites, la explosión actual de acceso a los datos y un ejército de científicos ciudadanos uniendo fuerzas para documentarlo podemos resolver nuevos misterios del universo.