Reporte: Nuevos celulares de Samsung se rajan más fácilmente

NUEVA YORK, EU.(AP)

Los nuevos celulares de Samsung tienen pantallas grandes de bordes curvos y mucho vidrio pero parecen rajarse más fácilmente, dice SquareTrade, una compañía de reparaciones electrónicas.



La prevalencia del vidrio en el diseño del Galaxy S8 y el S8 Plus los hace hermosos, dice SquareTrade pero también "extremamente susceptibles a agrietarse cuando caen al suelo".



Samsung no respondió de inmediato a un pedido de comentario.



Los nuevos teléfonos han recibido reseñas positivas de la Associated Press y otros medios. Samsung dice que los pedidos adelantados del S8 eran 30% más altos que los del S7.



La compañía no dio a conocer cifras específicas. El S8 tiene un precio base de 750 dólares 100 más que el S7.