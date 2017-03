3 pistas matemáticas para triunfar en el amor

(Tomada de la Red)

La seducción, el amor y el sexo no son lo que eran. Hoy, las matemáticas nos dicen cómo triunfar, y proliferan las apps y webs de citas basadas en el big data.



En su libro Las matemáticas del amor, la científica británica Hannah Fry explica que "el amor, como la mayor parte de la vida, está lleno de patrones; y las matemáticas buscan, sobre todo, patrones. Así que pueden ofrecernos nuevas formas de ver las relaciones". El estudio de estos patrones y el análisis de los datos de las webs de citas permiten establecer algunos consejos para desenvolverse con éxito en las complicadas batallas sentimentales.



1. Discute sin miedo

En los países occidentales, cerca de la mitad de los matrimonios fracasa. Hace unos años, el psicólogo estadounidense John Gottman analizó los porqués de estas rupturas. Filmó cientos de conversaciones de pareja a la vez que medía diversas constantes vitales de sus componentes. Halló que los matrimonios más frágiles eran aquellos cuyas charlas se enredaban en una espiral de negatividad. Su trabajo le permitió predecir los divorcios con un 90 % de acierto.



Al incluir en su equipo al matemático James Murray, pudo crear ecuaciones que predecían cómo iban a responder el marido o la esposa en su turno de palabra, basadas en valores como el estado de ánimo de cada uno de ellos cuando estaba solo o con su cónyuge. Estas fórmulas, además de acertar con regularidad cómo evolucionaría la relación, dieron una sorpresa: tener un "umbral de negatividad bajo", es decir, expresar las quejas y no pasar por alto las pequeñas cosas, ayuda a evitar las mencionadas espirales de negatividad descontrolada. Las matemáticas, por tanto, nos enseñan que discutir por temas menores ayuda a que las diferencias no crezcan hasta hacerse insalvables.



2. Exhibe tus diferencias

La app de citas OkCupid ha estudiado qué nos hace más populares en los sites para ligar. En teoría, la gente más guapa es la que más mensajes recibe, pero tras emplear el big data para analizar miles de perfiles y las visitas y calificaciones que reciben, se comprobó que los candidatos más atractivos y solicitados provocaban opiniones dispares: a algunos les gustaban mucho, y a otros, poco o nada. El análisis de los datos concluyó que esa disparidad puede ser beneficiosa.



Si alguien te encuentra atractivo y sospecha que muchos no comparten esa opinión, pensará que hay menos competencia y será más posible que te contacte. Así que no temas enseñar tu calva, tu tatuaje o tu rasgo más peculiar. No gustarás a todos, pero tendrás más opciones.



3. No tengas prisa

Gareth Tyson, investigador de la Universidad Queen Mary de Londres, ha analizado el comportamiento de hombres y mujeres en Tinder, y ha descubierto que ellas son más selectivas y serias. Los hombres logran que sus "me gusta" sean recíprocos con una chica en el 0,6 % de los casos (a eso se le llama match); ellas en el 10,5 %.



Una vez que han elegido, las mujeres intentan contactar en el 21 % de los casos, y los hombres solo en el 7 %. Además, ellas esperan más para dar el primer paso. El 63 % de los varones envía un mensaje en los cinco primeros minutos después de conseguir un match, algo que solo pasa con el 18 % de las mujeres.