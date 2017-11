Conoce la mejor manera de lavar las manzanas, según la ciencia

(Tomada de la Red)

Antes de comer frutas y verduras sabemos que tenemos que lavarlas correctamente. Pero… ¿realmente lo estamos haciendo bien? Un rápido lavado con agua no es la mejor forma de hacerlo, y al parecer las formas más comunes de lavado no sirven de mucho, según un nuevo estudio.La mejor manera de lavar las manzanasA menos que sean orgánicas, es probable que las manzanas hayan sido rociadas con algún insecticida sintético. Según Lili He, una química de la Universidad de Massachusetts, lavarlas con una solución de lejía elimina las bacterias y la suciedad, pero no elimina los pesticidas, por lo que los investigadores se propusieron hacer tres estilos de lavado diferentes.Rociaron manzanas con el fungicida tiabendazol y el insecticida fosmet (ambos aprobados para su uso en manzanas) y dejaron reposar la fruta durante 24 horas.Luego lavaron cada manzana con agua simple, con una solución de blanqueador y una solución de agua con bicarbonato de sodio al 1 %. Para cada una de las tres opciones probaron un lavado de dos y ocho minutos antes de volver a enjuagar cada manzana con agua, indica Informe 21 El bicarbonato de sodio es un gran desinfectanteDespués de dos minutos, el bicarbonato de sodio había eliminado más pesticidas que los otros dos métodos (de hecho, el agua fue más efectiva que la solución de cloro). La solución de bicarbonato de sodio eliminó todo el tiabendazol de las manzanas después de 12 minutos y todo el fosmet después de 15 minutos.Aunque el tiabendazol y el fosmet pueden ser tóxicos en grandes cantidades, son seguros para el consumo humano en los niveles en los que generalmente se usan para el cultivo de manzanas, según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Pero si realmente quieres minimizar esa exposición, este estudio tiene la respuesta más segura: todo lo que tienes que hacer es lavar las manzanas con una mezcla de una cucharadita de bicarbonato de sodio en dos tazas de agua.Para dejar las frutas y las verduras sin rastros de pesticidas es necesario tomarse un tiempo y lavarlas muy bien con una solución de bicarbonato de sodio, y luego no te olvides de enjuagarlas con agua.