¿Cuáles son los cinco smartphones más usados?

(Agencias)

Calidad, precio, duración de batería y accesorios son características que la mayoría de los usuarios de telefonía buscan al comprar un celular.



En promedio una persona cambia su celular cada año y si consideras que tu móvil es más lento, no se actualiza, la batería falla, esas son señales de que necesitas un nuevo dispositivo y Segundamano enumera sus teléfonos más vendidos.



1.- Samsung: el Samsung Galaxy S7 tiene una cámara de gran resolución, de 12 megapixeles, por lo que es uno de los favoritos de los usuarios, además cuenta con una pantalla de 5.1 pulgadas, Android 6.0 Marshmallow, 64GB y una memoria expandible a 128GB.



Si no te convence y tienes más presupuesto para un smartphone seminuevo, te recomendamos el Galaxy S8, este teléfono cuenta con 5.8 pulgadas y un sistema operativo Android 7.0 Nougat. Este modelo tiene características similares a las de su predecesor, con la mayor novedad reflejada en el sistema operativo.



2.- iPhone: Apple siempre está entre los favoritos, por lo que dos de los modelos más vendidos son el iPhone 6 y el 7.



El primero cuenta con opciones de almacenamiento que van desde los 16GB, 64GB hasta los 128 GB, la cámara cuenta con 8 MP y el sistema operativo de iOS 8 aun con opción para recibir actualizaciones.



El iPhone 7 cuenta con el sistema iOS 10 con actualizaciones aún disponibles, capacidades de 32GB, 128GB y 256GB, 12 MP de la cámara, y 7 MP de cámara frontal lo cual te brinda selfies nítidas, uno de los grandes cambios de este modelo es que no cuenta con entrada para audífonos estándar como normalmente lo hacen otros teléfonos.



Su ventaja radica en que tras el lanzamiento del iPhone 8 y el iPhone X, tienden a bajar de precio en el mercado, lo cual facilita su compra.



Aunque el iPhone X, cuyas características son más que innovadoras, no incluye botón de inicio, cuenta con una pantalla oled de 5.8 pulgadas, cámara trasera con resolución de 12 MP y Flash True Tone con cuatro LED para tomar fotos ‘instagrameables’, y lucir mejor en las selfies gracias a su cámara frontal de 7 MP, así como grabar video UHD 4K.



3.- Motorola: esta marca regresa al mercado con una gama de teléfonos que ofrecen no solo diseños agradables a la vista, sino también a buen precio y con características distintas a los demás.



Por ejemplo, el Moto E4 Plus, ofrece una cámara de 13 MP, una memoria interna de 32GB, lector de huellas dactilares y pantalla de Gorilla Glass, el precio es realmente accesible a comparación de otros teléfonos con características similares.



4.- LG: Se caracterizan por ofrecer una amplia gama de smartphones con precios accesibles que ofrecen características premium, y que son más bajos que la competencia.



El LG G6 que cuenta con una cámara de 13 MP, memoria expandible de hasta 128GB y también es a prueba de agua.



5.- Huawei: Esta marca tiene una oferta de todos precios, colores y características, convirtiéndose en uno de los más vendidos.



El Huawei P8 Lite, que cuenta con una cámara de 13 megapixeles, una memoria expandible de 16GB, siendo uno de los teléfonos más sencillos, pero con más calidad del mercado, brindando al público una ganancia costo/beneficio.