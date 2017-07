Tecnologías que te convertirán en un superhéroe

(Tomada de la Red)

Aplicando las habilidades extraordinarias de los superhéroes a los gadgets más asombrosos.Las cualidades sobrehumanas de los superhéroes que aparecen en la ficción, ya sea en el cine, la televisión o los cómics, se encargan de sorprendernos y, por qué no, de hacernos imaginar con cómo sería la vida si tuviéramos superpoderes.Ya sea que busques escalar rascacielos como SpiderMan, desees tener las increíbles facultades de autocuración de Lobezno, la fuerza bruta de Hulk, el poder de Magneto (si te gustan los villanos), la altísima velocidad de Flash, las múltiples habilidades de Superman, la capacidad de Tormenta para la manipulación meteorológica o las espectaculares habilidades del Capitán América, científicos de todo el mundo están desarrollando ideas para llevar estas extraordinarias habilidades al humano mortal promedio.Excepciones las hemos encontrado en la historia, como el caso de Daniel Browning Smith, pues encarna a la perfección a uno de los Cuatro Magníficos, Míster Fantástico, ya que ha recibido varios récords Guinness por ser la persona más flexible del mundo. También conocido como 'El Hombre de goma', es capaz de estirar el torso 180 grados, indica Muy Interesante Otro caso curioso es el de Roy Sullivan, un hombre que fue alcanzado por un rayo hasta en un total de 7 ocasiones a lo largo de su vida. Así, las cosas, este 'rival' de Tormenta de X-Men existió en el mundo real, pues en ninguna de las ocasiones que le alcanzó el rayo falleció. Popularmente se conocía como el 'Hombre Pararrayos'. Sorprendentemente acabó sus días suicidándose.También llamativo es el apodado 'Magneto' de Malasia, un hombre, Liew Thow Lin, con la capacidad de pegarse objetos metálicos al cuerpo. El 'Hombre Magnético' posee un defecto en su piel que provoca un efecto de succión especial que provoca que el metal se pegue a ella. Sus hijos y nietos también poseen esta curiosa habilidad.Y de 'El Hombre Magnético' pasamos al 'Hombre de Hielo'. Se trata de Wim Hof, un especialista de cine que ha escalado el Everest y el Kilimanjaro en pantalones cortos. Este holandés se da baños de hielo durante horas sin inmutarse. Según el propio Hof, la clave está en el control de la propia mente gracias a una técnica de respiración.También existe un Charles Xavier en la realidad. El homólogo humano al mítico profesor y entrenador de los X-Men es Stephen Witshire, un autista con una memoria visual prodigiosa y gran talento para el dibujo. Es conocido como la cámara humana y gracias a su habilidad puede memorizar paisajes y ciudades con el más mínimo de sus detalles y luego reproducirlos en ilustraciones dibujadas con un rotulador.No exageramos; algunas de estas sorprendentes tecnologías pueden hacerte sentir como un Superhéroe de la vida real. ¿Quién no se ha imaginado siendo un superhéroe?Cómo ser Iron ManUn comerciante de petróleo británico se ha convertido en un verdadero Tony Stark en el mundo real, gracias a la construcción de un exotraje, un exoesqueleto que cuenta con un motor de propulsión a reacción que le permite alzar el vuelo.El exotraje creado por Richard Browning fue realizado combinando tres conjuntos de motores de jet en miniatura y uniéndolos tanto a sus brazos como a su espalda. Es capaz de controlar la velocidad y la dirección empleando únicamente la parte superior de su cuerpo. Aunque el exotraje no aporta fuerza sobrehumana o rayos que salen de los guantes como sucede con el de Iron Man, sí que permite volar hasta 10 minutos consecutivos.Por ahora el prototipo es capaz de sobrevolar de 1 a 2 metros por encima del suelo a unos 8 kms/hora, pero Browning cree que en el futuro será capaz de hacerlo a 60-100 kms/hora y con altitudes de hasta 100 metros. Este prototipo de exotraje cuesta unos 250.000 dólares.Cómo ser Flash¿Y si pudiéramos convertirnos en Flash en la vida real? Gracias a esta mochila impulsada por una batería podríamos correr 1,6 kilómetros en 5 minutos. La tecnología fue desarrollada inicialmente como parte de un programa de la DARPA que buscaba encontrar la forma de hacer que los soldados se movieran más rápido en el campo de batalla.Ahora, este proyecto intenta que los atletas mejoren su rendimiento. La mochila está atada con correas cerca de las caderas, y proporciona un empuje continuo durante varios minutos.La unidad está alimentada por baterías de polímero de litio que pueden producir ráfagas de 100 amperios de corriente; esto es, el proyecto es 100% eléctrico.Esencialmente, los chorros hacen de ventiladores eléctricos diseñados para disparar explosiones instantáneas e intensas de aire a través de pequeñas boquillas, provocando un empuje en la dirección opuesta, según la Tercera Ley de Newton.Cómo ser la Mujer InvisibleMuchos han sido ya los proyectos que han intentado emular las maravillosas habilidades de la Mujer Invisible pero, por ahora, lo que podemos es hacer desaparecer objetos de la vista.Los primeros intentos de crear capas de invisibilidad intentaban hacer desaparecer los objetos jugando con la luz a su alrededor, pero las nuevas tecnologías están adoptando enfoques diferentes. Por ejemplo, la "capa de invisibilidad" ultrafina desarollada por Xiang Zhang, director de ciencia de los materiales en el Lawrence Berkeley National Laboratory, consigue crear una capa óptica ultrafina que puede adaptarse a la forma de un objeto y ocultarlo con luz visible.Obtenemos un objeto invisible con una capa que puede apagarse o encenderse como cualquier otro dispositivo.Hasta ahora, solo lo han conseguido con objetos muy pequeños, pero los científicos siguen trabajando en toda suerte de proyectos encaminados a una capa de invisibilidad más avanzada.Cómo ser SupermanLa visión de rayos X de Superman permite que el Hombre de Acero vea a través de las paredes (a no ser que están hechas de plomo, claro), y ahora gracias al trabajo de un equipo de científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (EE. UU.), los humanos también pueden, o casi. Se trata del sistema RF Capture de MIT utiliza señales de radio de onda corta para rastrear el movimiento a través de las paredes.Concretamente la tecnología permite ver a personas a través de muros gracias al WiFi, pues el sensor transmite señales de radiofrecuencia que, al chocar contra un cuerpo humano ubicado al otro lado de una pared, es capaz de generar una imagen de dónde se encuentra esa persona y cómo se mueve.La idea inicial es utilizar esta tecnología para el cuidado de las personas mayores (por ejemplo ante una caída).Cómo ser HulkSi alguna vez has soñado con tener la superfuerza con la que cuenta el gigante verde, Hulk (Bruce Banner), un nuevo traje de alta tecnología podría hacer realidad ese deseo. Se trata del proyecto TALOS (llamado así por la historia del gigante de bronce que protegía la ciudad de Creta en Grecia), un traje robótico para crear supersoldados más ágiles y efectivos para tácticas de asalto e intervenciones.Según el Ejército de EE. UU. er traje robótico también podrá ayudar a los seres humanos a cargar grandes pesos, gracias a su superfuerza.Y es que, además de mejorar la resistencia, el traje puede hacer que su portador sea a prueba de balas gracias a un exoesqueleto hecho de fluidos magnetoreológicos que pueden cambiar de líquido a sólido en segundos.Cómo ser SpiderMan¿Cómo escalar un rascacielos como Spiderman, el Hombre Araña? Tal hazaña ha permanecido en el mundo de la ciencia ficción, hasta ahora. El Pentágono ha logrado desarrollar, inspirándose en las pegajosas patas de los geckos, unas paletas de mano que permiten a los seres humanos escalar las paredes, igual que nuestro superhéroe.Las paletas fueron desarrolladas con objeto de que los soldados pudieran acceder a zonas más altas en ambientes urbanos. Al mismo tiempo, otro equipo de científicos, esta vez de la Universidad de Stanford ha creado paletas de escalada similares, también inspirada en los geckos, que consiste en dos almohadillas de silicona del tamaño de una mano que permiten escalar, esto es, son capaces de adherirse a las superficies lisas.Las almohadillas se unen temporalmente a la superficie del vidrio cuando se aplica peso. Por ahora, han logrado escalar una pared vertical de vidrio de 3,5 metros de altura.Cómo ser AquamanConvertirte en Aquaman en la vida real no es tan fácil como parece. Una campaña en Indiegogo afirmaba poder crear unas branquias artificiales bautizadas como Triton que podrían permitir a los humanos respirar bajo el agua hasta 45 minutos y a profundidades de hasta 4,5 metros, sin ningún equipo habitualmente necesario para buceo.Sin embargo, los responsables del proyecto acabaron devolviendo en 2016 los 900.000 dólares recaudados en la plataforma de crowdfunding. Parece que tendremos que esperar para convertirnos en Aquaman.