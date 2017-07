¡Hasta siempre Paint!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La compañía Microsoft publicó recientemente un listado en la que incluye los programas y características que desaparecerán en la próxima actualización de su sistema operativo, "Fall Creators Update", y entre las seleccionadas se encuentra Microsoft Paint.



Después de estar con la compañía por 32 años, al parecer Microsoft considera que el programa está obsoleto, por lo que no considera valioso el renovarlo.



En su lugar, contaremos con "Paint 3D", programa que llegó en la última gran actualización, y que además de presentar una interfaz totalmente renovada nos permite dibujar objetos tridimensionales.



Microsoft Paint fue uno de los programas por defecto incluidos en el lanzamiento de Windows 1.0 en 1985, siendo uno de los primeros softwares de edición gráfica.



Desde entonces, este programa estuvo presente en todas las versiones de Windows. Una de sus últimas renovaciones más significativas tuvo lugar en Windows 7.



De acuerdo con The Guardian, Paint comenzó como una versión monocromática de 1-bit de PC Paintbrush de ZSoft, y no fue hasta Windows 98 que el programa podría guardar archivos en formato JPEG.



Los usuarios han mostrado su conmoción en Twitter, despidiendo al programa con mensajes como "D.E.P Paint".



Paint no será el único eliminado en la nueva versión de Windows. Otros programas y herramientas como el servicio de correo Outlook Express y los salvapantallas también verán su final en otoño con Fall Creators Update.