Instagram deja de funcionar por un error desconocido

(Tomada de la Red)

Instagram, la red social para subir fotos y videos, ha dejado de funcionar este lunes debido a un error de origen desconocido.Los usuarios de ese servicio aseguran que la aplicación impide actualizar ningún tipo de contenido.Mientras que muchas personas han tenido que recurrir a Twitter para expresar su descontento, hasta el momento Instagram no se ha pronunciado al respecto.El diario británico 'The Independent' señala que el inconveniente puede ser producto de un daño en los servidores de la compañía.Por su parte, el portal Down Detector especula con que este problema habría afectado a los 'instagramers' de todo el mundo.En los últimos minutos, la empresa ha tuiteado que se ha hecho eco de las protestas por el mal funcionamiento de su servicio y ha asegurado que trabaja para reparar los daños.