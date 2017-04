LG busca mantener su participación en México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La empresa LG ocupa el segundo lugar en el mercado mexicano de smartphones y espera mantenerse en esta posición para el cierre de 2017, comentó Ricardo Moreno, vicepresidente de Mobile Communications LG Electronics México.



“Las perspectivas que tenemos como empresa es aprovechar nuestra fortaleza en gama intermedia, que somos líderes en el mercado, para incursionar de una forma mucho más agresiva en el segmento premium”, explicó Moreno.



La empresa ha tenido una buena trayectoria desde su primer lanzamiento, que fue el Optimus G hasta el G5, y ha vendido 10 veces más teléfonos de primera generación a esta última, aseguró el directivo.



“Con el G6 queremos hacer lo mismo, incrementar nuestras ventas en por lo menos 50%. Queremos llegar a 180 o 190 mil unidades vendidas, lo cual nos daría una participación de mercado en ese segmento de precios del 10% con un aporte de dos puntos a nivel total, llevándonos a 17% o 18% hacia finales del año”, pronosticó Ricardo Moreno.



LG cuenta con 18.7% del mercado de los teléfonos inteligentes en México, superado sólo por Samsung, con 31% del total de estos dispositivos, de acuerdo con cifras de The Competitive Intelligence Unit (CIU).



Muy de cerca le siguen otras marcas de smartphones que suman el 17.2% del mercado y que se conforma por teléfonos de fabricantes asiáticos, principalmente.



En cuarto sitio se encuentra el iPhone de Apple, con 12%, seguido por Motorola, con 8.7%.



De acuerdo con Ricardo Moreno, el segmento premium de teléfonos de gama alta y de mayor costo sigue creciendo en el país, debido a que el mercado es relativamente maduro, pues cuenta con alrededor de 100% de penetración, por lo que ahora los usuarios se enfocan en sustituir sus equipos usados.



Cifras de The CIU indican que hay 90.7 millones de usuarios de teléfonos inteligentes en el país, lo que representa 80.6% del total de líneas móviles, y estiman que para el cierre de 2017 sean 102.3 millones los smartphones usados por los mexicanos, lo que significará 87.8% del total de líneas.



“Ya no tenemos tantas activaciones nuevas, la gente usa tecnologías y aspira a tener mayores capacidades en sus teléfonos apuntando a equipos de gama más alta”, explicó Moreno.



A eso se debe que el segmento que cuenta con precios por encima de los 10 mil pesos, que hace cinco años pesaba 15% en el mercado, ahora represente el 30%, agregó.



Al ser cuestionado sobre el desbloqueo de dispositivos móviles para que puedan recibir señales de radio de FM, el directivo de LG aseguró que ellos dan acceso a estas frecuencias desde antes de que se regulara.



“Nuestros aparatos siguen utilizando y tienen radiofrecuencias distintas, no solo móviles, también frecuencia modulada (FM) para el uso de la radio, y no tenemos planes para desincorporar estas frecuencias, porque también les dan a los usuarios una mayor utilización de los servicios”, indicó Ricardo Moreno.