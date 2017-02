Se cae Facebook

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El portal The Independent reportó recientemente que diversos usuarios de Facebook en el mundo están advirtiendo que la plataforma los está sacando de sus cuentas, sin permitirles volver a ingresar y avisándoles que alguien más podría estar usando su cuenta.



El problema parece ser a causa de que diversas partes clave de la infraestructura de Facebook no funcionan.



La plataforma impide el acceso a los usuarios e incluso muestra mensajes en los que parece sugerir que la cuenta fue hackeada y, por lo tanto, se ha cerrado la sesión o se ha cambiado su contraseña.



Otros mensajes, solicitan que la gente cambie su contraseña debido a un hack aparente, pero esa contraseña no funcionará como una forma de entrar en su cuenta.



Los problemas están ocurriendo en todo el mundo, según el sitio web Down Detector.



En particular, están golpeando Europa y la costa este de Estados Unidos, pero eso podría ser una consecuencia de los husos horarios en lugar de la geografía de los problemas.