México, el país que más utiliza las reacciones de Facebook

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A nivel mundial, México lidera el ránking de países que más utiliza las reacciones de "me encanta", "me divierte", "me asombra", "me entristece" y "me enfada" en Facebook.



A un año del lanzamiento de las reacciones en Facebook, la red social dio a conocer que América Latina lidera el ránking con seis de los 10 países que más las utilizan.



“Me encanta” es la reacción más popular en la plataforma, y representa más de la mitad de todas las usadas.



En los últimos 12 meses, el día que más generó reacciones en todo el mundo y con el mayor número de "me encanta" fue la Navidad del 2016.



En el último año las reacciones fueron utilizadas en más de 300 mil millones de publicaciones en Facebook.



Aquí los 10 países que más utilizan las reacciones:



1. México

2. Chile

3. Surinam

4. Grecia

5. Paraguay

6. Costa Rica

7. Belice

8. EU

9. Uruguay

10. Brasil.