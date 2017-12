Uber lanza dos nuevas características a la app de Freight

(Tomada de la Red)

Uber Freight, el servicio de Uber, que está a punto de cumplir su primer aniversario, enfocado en poner en contacto a transportistas por camión con cargadores de mercancías, acaba de lanzar dos nuevas características a su aplicación móvil, disponible para Android e iOS.



Hay que recordar que este servicio tiene una disponibilidad bastante más reducida que el servicio principal de Uber, de modo que está aún lejos del número de mercados con respecto a los mercados en los que actualmente opera su servicio principal.



En primer lugar se ha introducido una función llamada Post My Truck, tras la cual, los transportistas indicarán cuándo y dónde estarán disponibles con sus camiones vacíos, pudiendo establecer además el nivel de trabajo para el cual se están ofreciendo, ya sea para rutas de corto recorrido, mediano, o largo, entre otros. Establecido estos parámetros, serán notificados cuando sus preferencias coincidan con los de cargadores de mercancías que estén buscando transportar su carga.



Y por el otro lado está la otra nueva función llamada Reloads, la cual trata de ayudar a los transportistas a encontrar los trabajos cercanos a los que poder optar. En este sentido, los transportistas podrán ver en una página aquellos cargadores de mercancías situados dentro de su ruta y/o cercanos que pretendan ir al mismo destino.



De esta manera, si tienen la misión de ir a un punto en concreto, podrán ver todos aquellos cargadores de mercancías que se encuentren a su paso o cerca para poderles dar servicio.



De momento no se sabe cómo está funcionando este servicio ya que desde Uber no se comparten datos al respecto, por lo que todo es aún una incógnita.