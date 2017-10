CERN: "El Universo no debería existir"

(Tomada de la Red)

Los mejores físicos del mundo todavía no entienden por qué nuestro Universo existe, ya que sus cálculos indican que tendría que haberse destruido en el momento en que nació, las mismas cantidades de materia y antimateria y se tendrían que haber eliminado entre sí.Aunque diversos especialistas habían teorizado sobre diferentes motivos por los cuales eso no sucedió —que tuvieran masa, carga eléctrica u otra característica diferente—, hasta el momento no habían llegado a ninguna conclusión.Nuevo esfuerzoUn nuevo estudio de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés) quiso demostrar si la materia y la antimateria tenían un magnetismo diferente, informa la revista 'Cosmos'.En ese lugar, un equipo investigador capturó partículas de antimateria —antiprotones— en las llamadas trampas de Penning y reveló que son idénticos a sus equivalentes de la materia, salvo en su carga eléctrica opuesta."Todas nuestras observaciones indican que tienen una simetría absoluta", con lo cual "el universo no debería existir", explicó Christian Smorra, autor de la investigación.Este científico precisó que esa diferencia tiene que reflejarse en algún aspecto pero, "simplemente, no sabemos dónde".Ahora, los investigadores esperan estudiar los antiprotones en profundidad para resolver este misterio.