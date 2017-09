Bill Gates se arrepiente del CTRL+ALT+SUPR

(Tomada de la Red)

Los atajos de teclado facilitan a los usuarios las tardes, no es necesario buscar la pestaña adecuada para realizar una tarea.En el conocido sistema operativo de Windows, el atajo «CTRL+ALT+SUPR» ha sacado de más de un apuro a los usuarios que querían rápidamente bloquear o iniciar sesión, sobretodo cuando el soporte se ha quedado bloqueado.En un debate a cuatro entre los empresarios del entorno tecnológico Bill Gates, Aliko Dangote, Indra Nooyi y MasayoshiSon durante el Bloomberg Global Business Forum, el fundador de Microsoft ha recibido una pregunta que durante años ha sido debatida en los foros de internet, ¿por qué se necesitan tres teclas para ejecutar esta acción?Ante esta cuestión, Gates no se ha andado con rodeos a la hora de responder:«Claro, si hubiera podido cambiarlo, habría elegido una sola tecla».El empresario que ahora dirige la Gates Foundation no se siente orgulloso de esta elección en su momento, pero no es la primera vez que confirma públicamente que esa decisión fue un error.Tiempo atrás, el fundador de Microsoft afirmó que esa decisión «fue un error» y dio nombre y apellido del culpable de esa mala combinación de atajo de teclado, el ingeniero.«Podríamos haber tenido un solo botón pero el tipo que hizo el diseño del teclado en IBM no quiso dejarlo en un único botón», indicó señalando a David Bradley, el autor de esa combinación de teclas.