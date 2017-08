Samsung quiere un altavoz inteligente

(Tomada de la Red)

Samsung ha confirmado que están trabajando en un altavoz inteligente para el hogar.El dispositivo funcionará mediante un asistente virtual y seguirá los pasos de Amazon, Google y Apple que ya tienen los suyos propios.DJ Koh, presidente de la división móvil de Samsung, confirmó en una entrevista con CNBC después de la presentación del nuevo Galaxy Note 8 que su compañía está desarrollando el altavoz y a su vez aseguró que pronto lo anunciarán y presentarán al público, con la intención, según el ejecutivo, de “ofrecer una experiencia completa para el hogar” usando sus dispositivos.Aunque Koh no ha mencionado a Bixby en sus comentarios, es muy probable que el altavoz funcione mediante el asistente virtual de la compañía.De hecho, el hecho de que Bixby tardara en estar listo (apenas fue liberado dos días antes de la presentación del Note 8) podría ser la razón de que todavía no han presentado el altavoz.Samsung, de esta forma, sigue los pasos de Apple, que presentó su altavoz HomePod en junio de este mismo año. No obstante, Apple había seguido los pasos de Google, que lanzó su Google Home en 2016, y a su vez esta compañía había seguido los pasos de Amazon, que lanzó su Echo en 2014. Solo nos queda preguntarnos quién será el siguiente. [CNBC vía Verge]