Museo de Harvard exhibe su aporte a la antropología

CAMBRIDGE, Massachusetts, EU. (AP)

Un museo vinculado a la Universidad de Harvard está conmemorando el 150mo aniversario de su fundación presentando los aportes que hizo al estudio de la antropología.



El Museo Peabody de Arqueología y Antropología inauguró el sábado la exhibición "All the World is Here" ("Aquí está el mundo entero") con más de 600 objetos de Asia, Oceanía y las Américas. Muchos artefactos están siendo exhibidos por primera vez.



La presentación busca narrar la historia de las primeras colecciones que tuvo el museo, y cómo su segundo director, Frederic Putnam, contribuyó al estudio de la antropología.



Se trata de uno de los centros del estudio de la antropología más antiguos del mundo.



Entre las reliquias está el trineo del explorador ártico Robert Peary, objetos de navegantes de Boston del siglo XVIII y arte de los nativos del estado de Ohio.