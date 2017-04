Lo que debes saber de la Enfermedad de Addison

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ahora en día, el cortisol tiene una mala reputación. Por si no lo sabías, es considerada la hormona del estrés, y como sabes, el estrés es malísimo para nuestra salud.



Pero aunque mucho cortisol pueda resultar en efectos secundarios relacionados con el estrés, en dosis pequeñas puede ser igual de peligroso. A esto lo llamamos Enfermedad de Addison, condición por la que las glándulas adrenales no producen la cantidad de cortisol suficiente.



Y pareciera mentira, pero el cortisol juega un rol importante en la regulación de la presión sanguínea, en el funcionamiento del corazón, digestión ¡y más!



Puede hacer que tus dientes se vean blancos



Algunos cambios hormonales relacionados con la enfermedad de Addison pueden provocar que la piel se oscurezca, algo parecido a un bronceado. En sí no hace que los dientes se vean blancos, sino que contrasten con una piel más oscura. Hasta el momento, Addison es la única enfermedad que provoca el oscurecimiento de la piel.



Sus síntomas son populares



Junto con el oscurecimiento de la piel, los otros síntomas incluyen: náuseas, dolor abdominal severo o de huesos, pérdida de peso, falta de energía, torpeza y presión baja. Como sabrás, estos síntomas también están relacionados con otras condiciones de salud, como el cáncer o problemas de tiroides, así que es fácil confundirlos.



Es rara



Es fácil malinterpretar los síntomas de Addison porque la enfermedad misma es muy poco común. No será lo primero que le venga a la mente a tu doctor cuando detalles los síntomas.



A veces es resultado de una insuficiencia renal



Hay muchos sitios web que mencionarán la enfermedad de Addison y la insuficiencia renal como si fueran lo mismo. No lo son. Mientras que un problema de tiroides y otros desequilibrios hormonales pueden provocar insuficiencia renal, la enfermedad de Addison se refiere a un desorden autoinmune en el cual el cuerpo ataca y destruye las glándulas adrenales.



La destrucción puede suceder rápidamente



Usualmente toma varios meses y hasta años para que las personas con Addison pierdan TODA producción hormonal en las glándulas adrenales… y para otros puede suceder rápidamente, en cuestión de días. No es común, pero llega a suceder dramáticamente.



Cualquiera puede tenerla



La enfermedad no es payasa. Puede atacar a cualquier edad, género y etnia. Aunque hay estudios que mantienen que la genética juega un rol importante, no hay forma de predecir quién puede tenerla y quién no.



El chequeo es muy simple



Si tu doctor sospecha que tienes Addison, te mandarán hacer exámenes de sangre básicos para hacer un chequeo de la hormona cortisol y otra llamada ACTH. Usualmente los resultados son muy claros… y si no se pueden hacer otros.



Hay tratamientos efectivos



Esos tratamientos involucran suplementos hormonales orales. En casos extremos, si el paciente no puede absorberlos, podrían recetarse inyecciones. Aún con la enfermedad, las personas pueden llevar una vida normal.