Los bots se adueñan de la actividad en Internet

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La compañía de ciberseguridad Incapsula presentó su informe anual, el cual demostró que el mayor tráfico generado en Internet no se debe a las personas que la utilizan, sino a los bots.



El estudió indicó reveló que 51.8% del tráfico mundial fue generado por bots a lo largo de 2016, cifra que superó al realizado por personas (48,2%).



Estos datos dejan al descubierto los altos índices de mensajes, visitas y movimientos en los que no interviene la mano humana.



Si aún no sabes lo que es un bot, se trata de un programa informático capaz de realizar funciones automáticas.



Para realizar el estudio, se examinaron más de 16 mil 700 millones de visitas procedentes de aproximadamente cien mil sitios web seleccionados aleatoriamente.



Incapsula identifica a dos tipos de bots, los "buenos" (lecturas, asistentes, atención al cliente) y "malos" (spam, pujas, visitas indiscriminadas). Es así que el estudio prueba que las páginas web con menos tráfico diario son los cuentan con más presencia de bots "malos".



En materia de redes sociales, sucede algo similar, ya que un estudio realizado por las universidades del Sur de California y de Indiana, indica que el 15% del total de las cuentas registradas en Twitter son bots, lo que significa que, de los 319 millones de usuarios registrados en el mundo en la red de micromensajes, 49 de ellos son robots, capaces de interactuar con otros bots de manera automática, intentando simular comportamientos humanos para evitar su detección.