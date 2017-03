¿Cómo activo la función de rastreo de Google Maps?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Google anunció que renovará su aplicación de mapas para permitir a los usuarios compartir su ubicación y poder rastrear a amigos, familiares y pareja.



También puedes compartir una ruta de conducción o una caminata si vas de un lugar a otro y tus amigos podrán ver tu progreso en el mapa.



La próxima semana, los usuarios de todo el mundo podrán compartir dónde están en tiempo real en dispositivos que utilicen tanto el sistema operativo Android como el iOS de Apple.



La herramienta para compartir ubicaciones pretende ayudar a las personas a encontrarse en lugares abarrotados, como conciertos y conferencias, y los usuarios mantendrán el control sobre con quién comparten su paradero y durante cuánto tiempo.



Google aconseja que usen la herramienta sólo con aquellos de confianza y recordará a sus usuarios tanto en la aplicación como por correo electrónico con quién están compartiendo su ubicación.



Si quieres activar esta función aquí los pasos:



1. Abre el menú de Google Maps y da un "ligero toque" en el punto azul que muestra tu ubicación.



2. Presiona la opción "compartir ubicación" y selecciona en tu lista de contactos con quien deseas compartir esa información.



3. Si el receptor no tiene el app Google Maps en su celular, recibirá un link para abrir el mapa en su navegador.



4. Cuando compartes tu ubicación, las personas con las que has elegido distribuir esta información te verán en sus mapas, y tú verás un icono sobre la brújula de tu propio mapa para recordarte que estás compartiendo tu ubicación.



5 . El usuario podrá determinar cuánto tiempo permitirá que se rastreen sus movimientos.



6 . Si no pone un límite de tiempo, Google enviará periódicamente un mensaje por email para recordar que está revelando tu paradero.



Esta nueva funcionalidad puede ser útil cuando el usuario se encuentre de camino a un lugar y llegue tarde, cuando salga de viaje para que los demás vean la hora aproximada de llegada o para que sigan el trayecto hasta la llegada al destino.