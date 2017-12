Apple contrata a tres ejecutivos de Amazon Studios

(Tomada de la Red)

Apple no para en la contratación de ejecutivos del mundo de los negocios audiovisuales.Si hasta ahora los casos más sonados habían sido de dos altos ejecutivos de Sony, ahora a estos se unen tres de Amazon Studios.Según Variety, Tara Sorensen, quien hasta ahora se desempeñaba como directora de programación para niños de Amazon, asumirá un puesto similar en Apple, en donde informará directamente a Zack Van Amburg y Jamie Erlicht, quienes trabajaron hasta verano en Sony y que ahora dirigen el equipo de video de Apple bajo las órdenes de Eddy Cue.Los otros dos fichajes serían la ejecutiva de desarrollo Internacional de Amazon, Carina Walker, y la directora de negocios Tara Pietri. La primera será ejecutiva creativa internacional, mientras que Pietri será la directora de la división de asuntos legales de Apple.El año pasado una serie de rumores sobre el lanzamiento de un supuesto servicio de televisión por parte de Apple encendieron las alarmas.Más tarde se conoció que la empresa no había logrado llegar a acuerdos con los estudios y productoras para poder llevar el contenido a sus dispositivos.Sin embargo la empresa siguió trabajando y aunque de momento se desconoce exactamente cómo funcionará, lo cierto es que desde verano ha comenzado a construir su división especializada en el tema.Los fichajes no son los únicos que demuestran que Apple está construyendo su división de video.La empresa ha estado comprando series y películas. Por ejemplo, Apple planifica traer de nuevo la serie de Steven Spielberg, Amazing Stories.Además ha comprado un drama protagonizado por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston y un drama "espacial", enfocado en explorar la carrera hacia el espacio y que será dirigido por Ronald D. Moore, conocido por la película Battlestar Galactica, según pudo conocer la fuente.De momento los contenidos originales de Apple podemos verlos en Apple Music, porque se relacionan con cantantes en la mayoría de los casos. Se desconoce si este servicio evolucionará o si Apple tiene en mente lanzar otro más a lo Netflix.