Apple compra a Shazam y su primera actualización tiene ventaja para iOS

A comienzos de esta semana, Apple anunció la adquisición de la famosa aplicación de reconocimiento de canciones Shazam.Con esta compra, la empresa norteamericana líder en la informática y telecomunicaciones, sigue extendiendo su poder en el ámbito de la industria musical. En un comunicado, Apple afirma:“Apple Music y Shazam encajan muy bien, compartiendo la pasión por descubrir la música y ofreciendo excelentes experiencias musicales a nuestros usuarios.Estamos emocionados por la compra de Shazam y la incorporación de su talentoso equipo”.De este modo, Apple Music suma a Shazam en su división destinada a la industria musical, no sin antes anunciar que tiene “grandes planes en mente”.La primera actualización después de su compra, resuelve un problema típico entre sus usuarios: la de querer shazamear cuando no tenés conexión.Pues bien, con esta nueva actualización para iOS, el usuario podrá apretar el botón de shazam y la app almacenará temporalmente la información de la canción para reconocerla cuando recuperes la conexión.Aunque no tengas la aplicación abierta, recibirás la notificación con la información de la canción en cuestión.Según informes, Shazam cuenta actualmente con casi 120 millones de usuarios, la mayoría de ellos en Europa y Estados Unidos.La aplicación nació en 1999 y tuvo un crecimiento sostenido desde entonces. Se hizo popular por su alta utilidad: identifica canciones a través del micrófono de los dispositivos móviles.Tras ofrecer a la aplicación una muestra de la canción que el usuario quiere identificar, esta muestra su título y autor (siempre que la canción se encuentre en su base de datos) y deriva al usuario a diferentes tiendas y canales digitales donde escuchar y/o comprar la canción.