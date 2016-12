Retinopatía, la consecuencia de la diabetes en la visión

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La vista es uno de los sentidos más importantes que tenemos, es por ello que debemos cuidar nuestra salud visual con consultas periódicas con un especialista.



En caso de que tu familia cercana tenga alguna discapacidad visual, como retinopatía diabética, edema macular, glaucoma, catarata u ojo seco, es importante que lo hagas por lo menos 2 veces al año.



Recuerda que el 80 por ciento del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar siempre y cuando el problema se diagnostique a tiempo, pero generalmente no ocurre de esta manera.



De acuerdo con el Dr. Abel Ramírez Estudillo, jefe del Departamento de retina del Hospital de Nuestra Señora de la Luz: “Un gran porcentaje de pacientes llegan a la consulta del oftalmólogo con un problema grave de salud visual, además en muchísimas ocasiones somos nosotros quienes damos el diagnóstico de diabetes al paciente”.



También dijo que “más del 80 por ciento de los pacientes que acuden a los servicios oftalmológicos de retina presentan algún estadio de retinopatía diabética, la principal causa de baja visual es provocada por lesiones que afectan la zona de mejor visión en los ojos, conocido como “Edema Macular”.



El riesgo de esta complicación está directamente relacionado con la falta de control de la Diabetes Mellitus, su tiempo de evolución (a mayor tiempo con la enfermedad, mayor riesgo de afectación ocular) y la falta de un diagnóstico oportuno”.



Ramírez Estudillo, explicó que alrededor del 94 por ciento de casos desatendidos de retinopatía diabética o edema macular podrían generar ceguera. “La retinopatía es la primera causa de ceguera adquirida en México, es la causa más frecuente de casos nuevos de ceguera entre los 20 y los 74 años”.



Por lo que advierte que, de no tratarse a tiempo, la retinopatía diabética puede causar de manera irreversible la pérdida de la visión.



Ahora bien y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 422 millones de personas durante la etapa adulta a nivel global enfrentan diabetes. Entre las principales complicaciones destaca la pérdida de visión, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, daños neurológicos y amputación de piernas.



Ensanut 2012, define que el 13 por ciento de la población adulta (20 años y más) en México tiene un diagnóstico médico de Diabetes Mellitus II, una de las principales causas para el desarrollo de padecimientos visuales como la retinopatía diabética (RD), primera causa de ceguera adquirida en el país y de edema macular (EDM), la principal fuente de pérdida de visión en naciones desarrolladas.



Este último se presenta a consecuencia del daño en los vasos sanguíneos de la retina debido a la falta de irrigación, lo que desarrolla aneurismas y posteriormente microhemorragias que, a través del tiempo, se van acumulando y esto afecta paulatinamente la visión.



Abel Ramírez Estudillo, quien el año entrante será presidente de la Asociación Mexicana de Retina, dice que “el control metabólico constituye el principal paso para el tratamiento de la retinopatía diabética y el edema macular, además Novartis brinda opciones terapéuticas que son un parteaguas en la historia de la oftalmología, hace 10 años se trataba de que la enfermedad ya no progresara, pero seguía con la enfermedad, ahora el tratamiento está enfocado en parar el deterioro y mejorar la visión, esto depende de cada paciente y de su condición”.



En fechas anteriores Novartis, Alcon y Fundación Cinépolis lanzaron la campaña “Tú ¿cómo ves? con el objetivo de educar y hacer conciencia sobre lo importante de la salud visual y problemas de salud como síndrome metabólico.