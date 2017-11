Autoridades chinas bloquean Skype

(Tomada de la Red)

Las autoridades chinas obligaron a retirar la aplicación Skype del App Store, la tienda de aplicaciones de Apple, anunció este miércoles la compañía estadounidense."El ministerio de Seguridad Pública nos has comunicado que una serie de aplicaciones de VoIP (voz a través de internet) no cumplen la ley local y que en consecuencia han sido retiradas del App Store en China," dijo un comunicado de Apple transmitido por mail."Estas aplicaciones siguen estando disponibles en todos los demás mercados donde hacemos negocios", añadió la compañía sin especificar las leyes chinas que se habrían violado.Skype, que tampoco está disponible en las principales webs chinas de descarga de aplicaciones para Android, se une a la larga lista de aplicaciones prohibidas en China, que este año ha reforzado su control de internet, entre otros obligando a las compañías presentes en China a almacenar sus datos en el país.En octubre, durante el Congreso del Partido Comunista que consolidó el poder del presidente chino Xi Jinping, el servicio de mensajería WhatsApp quedó también muy perturbado. Tanto Skype como WhatsApp permiten comunicaciones cifradas que escapan al control del gobierno.En agosto Apple ya retiró de su App Store chino las aplicaciones de tipo VPN, que permiten acceder a webs que bloqueadas por las autoridades."Nos hubiera gustado no retirar las aplicaciones pero, igual que en otros, países cumplimos las leyes del lugar donde hacemos negocios", dijo entonces el presidente de Apple, Tim Cook. Con información de INFORME21.COM