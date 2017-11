Retrato de androide gana premio de fotografía y genera polémica

(Tomada de la Red)

La fotógrafa Maija Tammi realizó un retrato de un robot japonés femenino llamado Erica, como parte de su serie One Of Them Is A Human # 1, el cual ganó el tercer lugar en el concurso internacional de fotografía, el Taylor Wessing Photographic Portrait Prize, sin embargo, el hecho que la imagen sea del rostro de un androide y no de una persona ha generado polémica.



Fue el único retrato presentado en el que no aparecía una persona, hecho que va en contra de las reglas del concurso, lo que inició el debate sobre la definición de lo humano.



De acuerdo con la autora, la fotografía quiso plantear la pregunta "¿qué es ser humano y qué es estar vivo?". También fue su intención, dijo, llamar la atención sobre "la rápida difuminación de los límites entre el hombre y la máquina".



El portal BBC indicó que los jueces dijeron que la ambigüedad sobre si era o no humano hizo que el retrato sea "particularmente convincente", y agregó que "ofrece un comentario provocativo sobre la evolución humana".



Los ganadores del certamen fueron seleccionados entre más de 5 mil 717 piezas. El primer puesto fue para el español César Dezfuli, con una imagen de un migrante rescatado en el mar Mediterráneo, cerca de las costas de Libia.



El fotógrafo español recibió el premio y 15 mil libras en una ceremonia en la National Portrait Gallery.