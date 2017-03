Usuarios de Google Maps podrán rastrear a otros usuarios

SAN FRANCISCO, EU.(AP)

Los usuarios de Google Maps ya podrán indicar sus movimientos a amigos y familiares por medio de la app, en una nueva prueba de cuánta privacidad está dispuesta a sacrificar la gente en una era de difusión rampante.



La función de rastreo comenzará a funcionar el miércoles en una actualización del app Google Maps para teléfono celular, que viene instalada en la mayoría de estos dispositivos en todo el mundo. También estará disponible en las laptops.



Google cree que la nueva herramienta será un medio conveniente para que un usuario pueda indicar dónde está sin un mensaje de texto o una llamada.



La empresa con sede en Mountain View, California, ha instalado controles que permiten al usuario decidir a quién revelar su paradero y por cuánto tiempo: desde algunos minutos hasta tiempo indeterminado.



Pero esta función en una de las apps más usadas en el mundo puede causar inconvenientes en matrimonios y otras relaciones si un miembro de la pareja quiere saber dónde está el otro en todo momento, o si los padres exigen a sus hijos adolescentes que enciendan la función cada vez que salen.



Otras aplicaciones ya incluyen la función de rastreo; Glympse, creada por exempleados de Microsoft, la ofrece desde hace años. Es una de las razones por la que Google no espera recibir demasiadas quejas, sobre todo porque cada usuario puede decidir cuándo activa o desactiva la función y para quién.



"No creemos estar cambiando las reglas del juego", dijo Jen Fitzpatrick, vicepresidenta de Google a cargo de mapas.



Los usuarios podrán activar la función de rastreo al tocar un botón cerca de la barra de búsqueda y elegir a una persona de su lista de contactos, quien recibirá un mensaje de texto con la información. Si el receptor no tiene el app Google Maps en su celular, recibirá un link para abrir el mapa en su navegador.



El usuario podrá determinar cuánto tiempo permitirá que se rastreen sus movimientos. Si no pone un límite de tiempo, Google le enviará periódicamente un mensaje por email para recordarle que está revelando su paradero.