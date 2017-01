Google Maps ahora te ayudará a encontrar estacionamiento

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Parece mentira, pero no, ¡ya es real! Google Maps te ayudará a encontrar estacionamiento cerca de tu lugar de destino, pero no sólo eso, si no que además te dirá si hay o no cajones libres para que dejes ahí tu auto.La aplicación se encuentra en su fase beta, disponible para Android. Maps tendrá los datos de tus rutas diarias, y al conducir, te indicará la disponibilidad de los estacionamientos que hay en tu trayecto. Funcionará igual que lo hace con el tráfico, en tres colores que indican el grado de dificultad o saturación para estacionarse: verde, amarillo y rojo. Cuando no haya cajones de estacionamiento aparecerá la letra “P” en rojo.Además de dichos niveles, existen otros que predicen si la disponibilidad es “media” o “fácil”, pero podrás personalizarla e indicarle bajo qué parámetros te indique cada una.La aplicación también incluye una sección llamada Atmósfera, que te mostrará fotografías del sitio que quieres visitar, en tiempo real, mientras manejas. Estos recuadros intermitentes te ayudarán a decidir si el sitio es atractivo o si mejor continúas tu camino.¿Lo malo? Google no ha informado cuándo llegará a México ni la fecha en que estará disponible para iOS.FUENTE: De 10