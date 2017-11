Este robot de Toyota funciona como los Jaegers de Pacific Rim

(Tomada de la Red)

Toyota acaba de presentar la tercera generación de sus robots T-HR3, y al verlos en acción fue imposible no pensar en la franquicia de Pacific Rim, ya que al igual que los mechas de esa saga, el armatoste de Toyota sincroniza sus movimientos con los del usuario humano.A través de un comunicado de prensa, la firma japonesa revela todos los detalles de su T-HR3, que expande sus funciones gracias a la integración de un juego de guantes de datos y un HTC Vive, que está conectado a un sistema de cámaras que muestra al usuario la perspectiva del robot.Estos elementos, en suma con la estación de mando propia de generaciones previas, hacen posible ahora que el control remoto del T-HR3 sea aún más preciso que antes, abriendo con ello su rango de campos de acción, que al parecer no ha terminado de ser definido claramente por Toyota.Con apenas 1,54 metros de alto y 75 kilogramos de peso, este robot está diseñado bajo la idea de funcionar como apoyo en actividades dentro del hogar, de instalaciones médicas, obras de construcción, áreas de desastre y hasta el espacio exterior, indica Informe 21 Toyota tiene ya varios años trabajando en proyectos de robótica e inteligencia artificial, con cuantiosas sumas de dinero de por medio. Parece que al fin todo le está rindiendo frutos.La mejor noticia de todas es que el T-HR3 no es capaz de realizar saltos mortales invertidos.