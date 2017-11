Así es el objeto que tiene perplejos a los científicos

(Tomada de la Red)

Por primera vez los astrónomos han estudiado un asteroide que ha entrado en el Sistema Solar desde el espacio interestelar. La pieza alargada y de color rojo obscuro tiene perplejos a los científicos por los datos que se podrían obtener durante su paso por nuestro universo.Según los datos preliminares, captados con el VLT (Very Large Telescope) de ESO, en Chile, y con otros observatorios del mundo, el objeto único ha viajado por el espacio durante millones de años antes de su encuentro casual con nuestro sistema estelar.De acuerdo con la información entregada por los especialistas, a diferencia de los objetos que suelen encontrarse en el Sistema Solar, este parece ser metálico o rocoso, muy alargado y de un color rojo oscuro.“Tuvimos que actuar con rapidez”, explicó Olivier Hainaut, miembro del equipo de ESO, en Garching (Alemania). “'Oumuamua -nombre que recibió el cuerpo- había pasado ya su punto más cercano al Sol y se dirigía hacia el espacio interestelar”.Desde ESO los astrónomos lograron medir la órbita, el brillo y el color del objeto, indica Informe 21 La rapidez era vital, ya que 'Oumuamua está desapareciendo rápidamente, pues se aleja del Sol y ha pasado la órbita de la Tierra, en su camino fuera del Sistema Solar.El equipo de astrónomos dirigido por Karen Meech del Instituto de Astronomía, Hawai, descubrió que 'Oumuamua varía muchísimo su brillo, en un factor de diez, a medida que gira sobre su eje cada 7,3 horas.“Esta gran variación en brillo, poco común, significa que el objeto es muy alargado: su longitud es unas diez veces mayor que su anchura, con una forma compleja y enrevesada. También descubrimos que tiene un color rojo oscuro, similar a los objetos del Sistema Solar exterior, y confirmamos que es totalmente inerte, sin el menor atisbo de polvo alrededor de él”, explicó Meech.Dichas propiedades sugieren que 'Oumuamua es denso, posiblemente rocosos o con gran contenido metálico, sin cantidades significativas de hielo ni agua, y que su superficie ahora es oscura y está enrojecida debido a los efectos de la irradiación de rayos cósmicos durante millones de años. Se estima que mide al menos 400 metros de largo.Adicionalmente, los cálculos orbitales preliminares sugieren que el objeto viene aproximadamente de la dirección en la que se encuentra la brillante estrella Vega, en la constelación septentrional de Lyra.Sin embargo, incluso viajando a la vertiginosa velocidad de 95000 kilómetros/hora, le llevó tanto tiempo a este objeto interestelar hacer el viaje a nuestro Sistema Solar que Vega no estaba cerca de esa posición cuando el asteroide estaba allí, hace unos 300 000 años.Los astrónomos estiman que, una vez al año, un asteroide interestelar similar a 'Oumuamua pasa por el interior del Sistema Solar, pero son débiles y difíciles de detectar, por lo que no se han visto hasta ahora.“Seguimos observando este objeto único y esperamos precisar con más exactitud de dónde proviene y cuál será su próximo destino en su viaje por la galaxia. Y ahora que hemos encontrado la primera roca interestelar, ¡nos estamos preparando para las próximas!”, dijo Hainaut.El paso de la roca tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales, donde lo con una nave interestelar e incluso aparecieron teorías de que se trataba de un trozo de otro asteroide más grande.