Huawei lanzará un smartphone con dos pantallas

Richard Yu, director general de Huawei Consumer Business Group, afirmó en una entrevista con el portal CNET que la compañía se encuentra trabajando actualmente en su propio prototipo funcional de un teléfono plegable con dos pantallas.“Tenemos dos pantallas”, dijo Yu. “Pero aún tenemos una pequeña brecha (entre las pantallas). Eso no está bien, y deberíamos deshacernos de esa brecha”.El directivo de la fabricante china aseguró que aunque el dispositivo aún no está listo para su lanzamiento, lo podría estar para el siguiente año, aunque necesita tener una tecnología más flexible de pantalla, además de un mejor diseño mecánico.La firma de análisis International Data Corporation (IDC) predijo recientemente que Huawei se convertiría en la segunda mayor fabricante de dispositivos móviles del mercado durante este o el siguiente año, lo que a Yu le parece que no será suficiente.“Los superaremos definitivamente… ese es nuestro destino. Quizás no sea humilde… pero nadie puede detenernos”, comentó Yu durante la entrevista después de la presentación del Huawei Mate 10 el lunes pasado.