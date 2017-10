Prontó podrás tener en Facebook tu curriculum virtual

(Tomada de la Red)

De acuerdo a un reporte del sitio web The Next Web, Facebook estaría probando una herramienta para publicar el currículum profesional de los usuarios en la plataforma social, permitiendo que compartan su experiencia laboral con sus amigos.La nueva función sería una extensión de la sección ‘Trabajo y Educación’, permitiendo enlistar los antecedentes profesionales y educativos a detalle, como la información de los trabajos previos y la fecha en los que estuvo laborando.“En Facebook, siempre estamos construyendo y probando nuevos productos y servicios”, comentó un representante de Facebook al portal. “Actualmente estamos probando una función de historiales de trabajo para continuar ayudando a las personas a encontrar y a las empresas a contratar…”.La aplicación no compartirá públicamente la información registrada por los usuarios, por cuestiones obvias de privacidad; la prueba se encuentra disponible para una pequeña cantidad de usuarios en este momento, sin tener una fecha en la que se extenderá de forma oficial a todos los perfiles. Con información de INFORME21.COM