¿Dónde se genera el agua del Universo?

(Tomada de la Red)

Todos la conocemos y sabemos que no podemos vivir sin ella, se encuentra en planetas, lunas, estrellas y en muchas cosas más, el agua también conocida como H2o cuenta con propiedades increíbles que le hacen ser la base de la vida, a través de los años se han realizado miles de estudios para conocer sus origenes pero aun al día de hoy no dejan de existir las interrogantes.Parece ser que el agua llegó a la Tierra a través del impacto de cometas y asteroides, o quizás cuando los volcanes la liberaron desde el interior, y que tendría una edad de cerca de 4.600 millones de años.Pero, ¿de dónde venían esas moléculas? A través de varios estudios realizados se sabe que el hidrógeno nacio como consecuencia del Big Bang, y que el oxígeno proviene de estrellas muertas pero ese acontecimiento no explica cómo ni cuándo apareció el agua, ¿De que manera se unieron esos átomos?Hace aproximadamente unos 60 años varios astrónomos detectaron el agua en los criaderos de estrellas, donde esta se concentra desde entonces se han realizado varias investigaciones que buscan rastrear el origen del agua.En un de ella se logro seguir el viaje de las moléculas a través de cometas y asteroides hasta el Sistema Solar donde se detecto la presenciade agua en un núcleo pre-estelar.Este estaba conformado por una fría materia que más tarde se convertira en una estrella o en un sistema planetario, con este descubrimiento se podría obtener una idea más clara del origen del agua. Dicho núcleo recibio el nombre de Lynds 1544 y tiene ubicación en la nube molecular de Taurus. Con información de ABC.ES