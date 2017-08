5 cosas importantes que ocurrieron hoy en la ciencia

(Tomada de la Red)

Hoy ocurrió un espectáculo astronómico muy esperado, el eclipse solar, pero la luz de este evento opacó a otros que también pueden ser emocionantes:Investigadores han encontrado una posible cura a la alergia al maníLa inmunoterapia para las alergias ha demostrado cierta promesa en los últimos años, pero pasar por un tratamiento costoso solamente para tener la reacción más adelante sería una pérdida enorme de tiempo y de dinero, indica Muy Interesante Así que cuatro años después de que un grupo de niños recibieron tratamiento por alergias a los cacahuetes que amenazan su vida, los inmunólogos volvieron para ver cuántos de ellos todavía eran capaces de comerlos.Cerca de dos tercios de ellos podía, y aunque cuatro de los participantes habían tenido reacciones alérgicas, ninguno de ellos entró en la anafilaxia.Un gorila muy constipado murió (pero no por un bloqueo intestinal)El estreñimiento es angustiante incluso en los niveles basales, ahora imagínate estar tan tapado que debes someterte a una cirugía para quitarle presión a tus intestinos.Porque eso es lo que le ocurrió a Tiffany, un gorila de 49 años, excepto que durante la operación sus cirujanos se dieron cuenta de que también tenía cáncer de ovario.En lugar de despertarla para pasar por una quimioterapia dolorosa (y logísticamente desafiante), el personal del zoológico decidió practicarle una eutanasia.No estamos notando los casos de hipertensión en niñosLa hipertensión suena como una enfermedad de adultos – es algo para lo que las personas mayores deben medicarse. Pero con la cifras de obesidad a la alza, las personas jóvenes también están en riesgo.Y debido a que no suelen tener los mismos síntomas que los adultos mayores, la hipertensión puede pasar desapercibida por alto.La Academia Estadounidense de Pediatría ha publicado una nueva lista de pautas para buscar el padecimiento en niños, con la esperanza de que se realicen diagnósticos tempranos y se puede dar el tratamiento adecuado.Ver un capítulo tras otro de televisión arruina tus hábitos de sueñoEsto es bastante obvio, pero al fin hay una confirmación científica: las personas que ven compulsivamente TV tienden a dormir peor, tener más síntomas de insomnio y fatiga que el resto.Esto probablemente se debe a que literalmente te quita tiempo que usarías para dormir. Además de que es fácil alterar el ritmo circadiano de nuestro cuerpo por medio de la exposición de la luz (como la de las pantallas).Han congelado criogénicamente a una mujer por primera vezLa criónica es la práctica en la cuál el cuerpo de una persona que acaba de morir es enfriado rápidamente utilizando nitrógeno líquido, evitando la formación de cristales de hielo, con la esperanza de revivirlo alguna vez. Ha sido objeto de estudio por años, pero ésta es la primera vez que se congela un cuerpo con ésta técnica.Se trató de Zhan Wenlina, que murió a los 49 año por cáncer de pulmón y donó su cuerpo a la ciencia. Esto no quiere decir que ya podremos revivir gente en el futuro, pero éste primer caso es un gran paso en la investigación del campo de la criónica – que podría eventualmente beneficiar a muchos.