Cientos asisten a Universum para el eclipse solar

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Más de mil personas se dieron cita en Universum, Museo de las ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para disfrutar de los talleres, charlas y observación por telescopios que la institución ofrece al público en general.



Teresa Romero, madre de familia, llevó a sus dos hijos al recinto para que pudieran disfrutar e informarse sobre lo que son estos fenómenos astronómicos.



"Yo siempre les digo que no crean todo lo que está en Facebook, ya ves que te dicen que si estás embarazada que te pongas un hilo o que son augurios de mala suerte. Facebook está llenos de mitos y desinformación, por eso decidí traerlos para que gente especialista en el tema le explicara sobre estos temas. Es importante educar hijos informados y darles las herramientas necesarias para que no crean todo lo que leen en internet. No es posible que en pleno siglo XXI siga existiendo gente que crea que los eclipses son malos, que provocan daños a la salud y que no los vean como son: fenómenos de la naturaleza que más de asustarnos deberían de alegrarnos", afirmó Romero mientras estaba formada para tomar un taller.



"La charla Eclipses: ¿Qué son y para qué no sirven?", que impartirá Dan Josué Deras Badillo ya está saturada. Sin embargo, a las 14 horas, David Enrique Green Tripp ofrecerá la plática "La danza del Sol y la Luna".



Todo el personal de Universum le insiste a la gente no observar el eclipse parcial de sol directamente, sino a través de filtros y lentes especiales porque sino este fenómeno puede dañar la retina de las personas.