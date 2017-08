¿Reparaste la pantalla de tu smartphone? podrías estar siendo espiado

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un reciente estudio demostró que una de las reparaciones más comunes en smartphones ya sea por uso o descuido, podría permitir que alguien robe tus datos.



El documento "Cuando los componentes de reemplazo de los teléfonos inteligentes atacan", publicado por la Universidad Ben-Gurión de Neguev, en Israel se reveló que algo tan sencillo como reparar la pantalla de nuestro móvil podría acabar alterando de forma perjudicial su hardware.



Los investigadores descubrieron que al momento de realizarse la reparación de la pantalla del smartphone en algún "servicio técnico" no oficial, los técnicos pueden ser capaces de integrar un chip malicioso dentro de una pantalla táctil de terceros.



Esto les permite grabar todo lo que el usuario escribe en su teclado, activar las cámaras y tomar fotografías sin su consentimiento, instalar aplicaciones y dirigirlo a sitios web de phishing.



Una segunda clase de ataque fue capaz de explotar vulnerabilidades en el kernel del sistema operativo del teléfono.



Los más preocupante, es que el reporte indicó que estas pantallas "manipuladas" son prácticamente idénticas a las reales, lo que significa que incluso un técnico de reparación legal, podría estar usando un display falso sin ser capaz de distinguir la diferencia.



Asimismo, este proceso común y cotidiano de reparación no implica intercambio de archivos, lo que permite a estos paneles apócrifos pasar desapercibidos por un antivirus.



Los investigadores afirman que esto representa un alto riesgo para usuarios, no sólo de teléfonos Android, sino que cualquier modelo de iPhone puede ser candidato del mismo tipo de ataque.