Atari presenta Speakerhat, una gorra con bocinas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La compañía Atari es un referente en la industria de los videojuegos, sin embargo tiene años que la firma no se encuentra presente en el escenario gaming.



Después de varios altibajos, Atari decidió regresar presentando a principios de año un reloj y en la pasada E3 una nueva consola Ataribox.



Sin embargo, la compañía sabe que no puede apostar todo al mismo producto, por lo que presentó en su sitio web el primer producto de su nueva línea Atari Connected Life, una gorra con bocinas con la que desea capturar las nuevas generaciones.



Como se menciona en el portal Engadget, es exactamente lo que escuchas, una gorra de béisbol con altavoces de alta calidad incorporados, ubicados en la visera, por lo que recibiremos en nuestra cara nuestra música favorita. También incluye un micrófono y conexión Bluetooth.



Gracias al Bluetooth, solo se necesita un equipo de sonido para que varias Speakerhat reproduzcan la misma música, lo que permitirá una experiencia de audio social totalmente nueva.



Atari no especificó el precio y cuándo será la fecha de lanzamiento de la gorra.