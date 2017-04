Hallan otro planeta con combinación ideal para albergar vida

WASHINGTON, EU. (AP)

Los astrónomos han encontrado otro planeta que parece tener la combinación perfecta para albergar vida: no es muy caliente ni muy frío. Tampoco está tan lejos.



Este nuevo planeta, grande y denso, es rocoso como la Tierra y cuenta con las temperaturas adecuadas para tener agua, lo que lo pone en la zona considerada viable para albergar vida, de acuerdo con un estudio publicado el miércoles en la revista especializada Nature.



Es el quinto planeta con este tipo de posibilidades de tener vida que se da a conocer en menos de un año. Está afuera de nuestro sistema solar, pero relativamente cerca de la Tierra.



Los planetas rocosos dentro de esa zona habitable de una estrella son considerados el mejor lugar para hallar evidencia de alguna forma de vida.



"Es asombroso vivir en un momento en el que el descubrimiento de mundos potencialmente habitables no es solo común sino proliferante", dijo Sara Seager, una astrónoma del MIT, quien no formó parte del estudio.



El primer planeta afuera del sistema solar fue descubierto en 1995, pero gracias a las nuevas técnicas, y en especial al telescopio Kepler de la NASA para buscar planetas, la cantidad de éstos ha aumentado enormemente en años recientes.



Ahora los astrónomos tienen identificados 52 planetas potencialmente habitables y más de 3.600 planetas afuera de nuestro sistema solar.



El último descubrimiento, el planeta llamado LHS 1140b, pasa regularmente enfrente de su estrella, lo que les permite a los astrónomos calcular su tamaño y su masa. Eso les da más seguridad de que el planeta es rocoso, en comparación con otros recientemente descubiertos.



En los siguientes años, los nuevos telescopios deben poder usar la órbita del planeta para espiar su atmósfera en lo que podría ser la búsqueda mejor enfocada hacia señales de vida, dijo el astrónomo David Charbonneau de Harvard, coautor del estudio.



Si los científicos ven oxígeno y un poco de carbono en una atmósfera, eso es una señal prometedora de que algo podría estar vivo.



Los astrónomos independientes ya han puesto a este nuevo planeta en sus listas de prioridades por observar desde telescopios en el espacio o en tierra.



"Este es el primero que realmente sabemos que es rocoso", dijo Charbonneau.



"Hallamos un planeta que realmente podemos estudiar, y que realmente podría ser como la Tierra".