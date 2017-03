Cómo los osos de agua sobreviven más de una década disecados

(Tomada de la Red)

En los últimos años, los tardígrados, también conocidos como osos de agua, han obtenido mucha atención por su increíble resistencia. Pueden sobrevivir a temperaturas de hasta 100º y por debajo de los -260º Celsius.



Resistan hasta diez días de radiación cósmica mientras flotan en el espacio y en condiciones secas puede meter sus ocho piernas y cabeza dentro de su cuerpo, crear una bola y encogerse por más de una década. Durante este tiempo logran reducir su metabolismo – pero con un poco de agua, regresan a la vida. Ahora investigadores creen haber descifrado finalmente como lo logran.



La ciencia solía pensar que los tardígrados sobrevivían a la desecación al usar un tipo de azúcar llamado trehalosa que se encuentra en otras criaturas que pueden completar dicha proeza, incluyendo a la artemia, las ranas arbóreas y la levadura.



Pero los osos de agua no contienen rastros detectables del compuesto. Así que investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill decidieron investigar más este misterio.



El equipo examinó los genes que están activos cuando los tardígrados se secan, en un estado llamado anhidrosis. Los colocaron en una cámara de humedad y redujeron la cantidad de agua lentamente hasta que los tardígrados entraron en su estado de deshidratación, imitando a una laguna secándose.



Lo que descubrieron que la deshidratación activa los genes que producen una serie de proteínas que llaman proteínas intrínsecamente desordenadas específicas del tardígrado (TDPs). Esas proteínas encapsulan moléculas dentro de las células del oso de agua con una estructura sólida similar al vidrio que les permite no morir al secarse.



Las TDPs son un tanto inusuales, a diferencia de otras proteínas, no tienen una estructura tridimensional definida. Cuando las proteínas entran en contacto con el líquido, se disuelven, permitiendo que el tardígrado siga su camino.



Cuando eliminaron el gen de los tardígrados que codificaban estas proteínas, a las criaturas no les fue tan bien durante el proceso de secado. Sin embargo, cuando añadieron el gen a levaduras y bacterias, esos organismos fueron capaces de sobrevivir al secado de forma similar a los osos de agua.



Hay aplicaciones prácticas que se pueden obtener del estudio, dicen los investigadores. Por ejemplo, muchos productos farmacéuticos y vacunas basados ​​en proteínas son inestables y requieren refrigeración. Estabilizarlos con TDPs podría permitirles ser almacenados y enviados alrededor del mundo a temperatura ambiente. "Esto podría ayudarnos a romper la dependencia de la cadena de frío, un enorme obstáculo económico y logístico para conseguir medicamentos a personas en partes remotas o en desarrollo del mundo” expresaron a la revista New Scientist.



Además podría haber otros usos, como el desarrollo de cultivos de alimentos que podrían usar los TDP para sobrevivir a las sequías. También podría (tal vez) eventualmente ser utilizado en seres humanos. Tal hazaña podría, por ejemplo, ayudar a los colonos en Marte sobrevivir largos tramos sin agua.